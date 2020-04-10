المكسيك تقترح خفض إنتاج النفط 100 ألف ب/ي في اجتماع أوبك

2020/04/10 | 10:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي في اجتماع مع أوبك وحلفائها إن بلادها تقترح خفض إنتاجها النفطي 100 ألف برميل يوميا في الشهرين القادمين.

وأضافت نالي في تغريدة أن المكسيك ستخفض الإنتاج إلى 1.681 مليون برميل يوميا من 1.781 مليون برميل يوميا مسجلة في مارس آذار.

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