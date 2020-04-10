الحكمة: ثلاثة تحديات أمام حكومة الكاظمي

2020/04/10 | 11:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت كتلة الحكمة النيابية ثلاثة تحديات أمام حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

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