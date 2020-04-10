اعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم تتجاوز 1.6 مليون انسان

2020/04/10 | 11:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز المليون و600 ألف شخص.وأضافت الجامعة، في أحدث إحصائية لها بشأن انتشار فيروس كورونا في العالم، أن عدد الوفيات بلغ أكثر من 95 ألفا، فيما اقترب إجمالي المتعافين من 355 ألفا.ويصادف اليوم ذكرى مرور 100 يوم على أول إعلان أصدرته منظمة الصحة العالمية […]

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