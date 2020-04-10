أوبك+ تؤكد خفض 10 ملايين برميل نفط في مايو ويونيو

2020/04/10 | 11:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….اتفقت أوبك ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، يوم أمس الخميس على خفض الإنتاج عشرة ملايين برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت المجموعة في بيان.وقالت إن التخفيضات ستتقلص بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول إلى ثمانية ملايين برميل يوميا ثم […]

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