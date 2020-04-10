وزير الثقافة يوجه باقامة نصب للكوادر الصحية والأمنية والشعبية لمكافحتهم كورونا

2020/04/10 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اوعز وزير الثقافة والسياحة والآثار، عبد الأمير الحمداني ، الجمعة (10 نيسان 2020)، بإقا...





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