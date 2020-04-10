الحشد يطلق الصفحة الثانية من عمليات ابطال النصر لتمشيط الحدود المحاذية للسعودية والاردن

2020/04/10 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلنت قوات الحشد الشعبي والجيش، اليوم الجمعة، انطلاق الصفحة الثانية من عمليات أبطال النصر الثانية...





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