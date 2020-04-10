قائد الحشد الشعبي في الانبار يُشيد بدور الحشد العشائري بعمليات ابطال النصر الثانية

2020/04/10 | 11:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد قائد عمليات الانبار للحشد للشعبي قاسم مصلح بدور الحشد العشائري لما قدمه من بطولات خلال عمليات ابطال النصر الثانية الجارية في صحراء الانبار الغربية لليوم الثاني على التوالي.وقال مصلح” ان دور فوج حشد الرطبة وفوج درع القائم كان له تأثير كبير في سير العمليات لمعرفتهم بطبيعة الارض وما يمتلكون من ضبط عسكري حيث

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