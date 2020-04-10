2020/04/10 | 11:26 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
استشهاد واصابة 5 من مقاتلي الحشد الشعبي بهجوم ارهابي في طوزخورماتو) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
استشهاد واصابة 5 من مقاتلي الحشد الشعبي بهجوم ارهابي في طوزخورماتو) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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