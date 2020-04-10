تحذيرات من “قنبلة ديون” عالمية،،الدولار يهبط واتفاق “أوبك+” قد يتهاوى

2020/04/10 | 11:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: افتتحت تعاملات البورصة العالمية، اليوم الجمعة، على احتمال تكبد الدولار خسارة أسبوعية بعد أن تقلص الطلب بفعل برنامج إقراض جديد ضخم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للشركات الصغيرة ومؤشرات على تباطؤ معدل الإصابات بفيروس كورونا، فيما تعطل المكسيك اتفاق خفض انتاج الذي كانت أوبك وروسيا قد توصلتا اليه بنحو 10 مليون […]

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