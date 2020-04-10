2020/04/10 | 11:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وسائل إعلام عربية، أن #إيران تشهد انتشار فيروس “سام” جديد، وهو “المغشوش من الكحول”، حيث قتل لغاية الآن حوالي 728 إيرانياً وسمّم 3000 آخرين.وقبل 3 أسابيع، بثت الوكالات الإيرانية خبراً عن مقتل 20…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس جديد في إيران يقتل المئات ويُسمم الآلاف) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس جديد في إيران يقتل المئات ويُسمم الآلاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).