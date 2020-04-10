زيدان يتبرع للجزائر من أجل مواجهة كورونا

2020/04/10 | 11:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفخر أسطورة كرة القدم الفرنسية ومدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان دوما بأصوله الجزائرية، ما قاده مؤخرا للتبرع بمعدات طبية لمستشفيات ولاية بجاية التي ينحدر منها.وذكرت الولاية ، أن مؤسسة زيدان الخيرية تبرعت بتجهيزات طبية، بينها 5 أجهزة إنعاش، وأجهزة للكشف والمعاينة، سيتم تحويلها إلى مستشفيات المقاطعة التي أحصت لوحدها 74 إصابة بفيروس

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