انطلاق الصفحة الثانية من عمليات ابطال النصر الثانية لتمشيط المناطق المحاذية للحدود الاردنية والسعودية

2020/04/10 | 11:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي، الجمعة، بالصفحة الثانية من عمليات ابطال النصر الثانية باتجاه عدد من الاهداف المرسومة ابرزها تمشيط المناطق المحاذية للحدود الاردنية والسعودية.وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح ان “الصفحة الثانية ستكون بأربعة محاور رئيسة حيث سيطهر المحور الاول الشريط الحدودي بين العراق والاردن بإسناد من المحور الثاني الذي سيتجه

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