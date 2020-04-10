الأمم المتحدة تحذر: النساء أكثر المتضررين من كورونا

2020/04/10 | 11:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى جعل المرأة في قلب جهود إعادة البناء الاقتصادي في الوقت الذي يجابه فيه العالم التداعيات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، محذرا من أن خطر الفقر يهدد عددا كبيرا من النساء.وعلى الرغم من أن معدلات الوفيات جراء الفيروس لدى الرجال أكثر منها لدى النساء، […]

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