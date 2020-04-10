تضخم مخيف في ديون الشركات والحكومات بسبب وباء كورونا

2020/04/10 | 11:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع ديون مواطنين وشركات وحكومات في عدد من دول العالم الى 255 تريليون دولار، فيما لجأت البنوك في بعض الدول إلى خفص أسعار الفائدة في محاولة لدعم الاقتصاد بسبب تداعيات وباء كورونا.

وذكرت الوكالة أن "ديون السكان والشركات والمؤسسات المالية والحكومات صعدت إلى 255 تريليون دولار".

وأشارت إلى أن الديون بلغت رقما قياسيا جديدا، وفقا لبيانات معهد التمويل الدولي "IIF"، ويحذر خبراء المعهد من خطر ارتفاع الديون، قائلين إن مؤشر الديون أعلى بنحو 40 نقطة مئوية مما كان عليه خلال الأزمة المالية 2008.

ولفت المعهد في تقرير صدر مؤخرا إلى أن مستوى الديون الجديد يشكل نحو 322% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأظهر التقرير، أن الجزء الأكبر من الزيادة كان من الصين والولايات المتحدة، كما أضافت الأسواق الناشئة أكثر من 3.4 تريليون دولار.

وعن سبب ارتفاع الديون أشار إلى أن السبب الرئيسي للارتفاع هو اقتراض الحكومات والقطاعات المختلفة في الدول لمواجهة الأزمات منذ ذلك التاريخ، حيث تعمل الحكومات الآن حول العالم على قدم وساق للتعامل مع أزمة كورونا.

وتوقع المعهد أن يرتفع عبء الديون العالمية بشكل كبير العام الحالي 2020، مبينا أن نسبة الديون إلى الناتج المحلي العالمي قد تصل إلى نحو 342% متزامنا مع ركود متوقع، وارتفاع في الديون الحكومية لمجابهة تداعيات أزمة كورونا.

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