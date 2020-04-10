انطلاق الصفحة الثانية من عمليات “ابطال النصر الثانية”

2020/04/10 | 11:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي، اليوم الجمعة، بالصفحة الثانية من عمليات ابطال النصر الثانية باتجاه عدد من الاهداف المرسومة ابرزها تمشيط المناطق المحاذية للحدود الاردنية والسعودية.وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “الصفحة الثانية ستكون بأربعة محاور رئيسة حيث سيطهر المحور الاول الشريط […]

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