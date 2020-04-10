مصرف الرافدين يدعو الموظفين للاستفادة من سلفة ٢٥ مليون

2020/04/10 | 11:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مصرف الرافدين موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف للدخول الى المنصة الالكترونية والتقديم على سلفة ٢٥ مليون دينار .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى انه تم إطلاق المنصة الالكترونية للموظفين الراغبين بمنح سلفة ٢٥ مليون دينار حيث بإمكان الموظف التقديم عليها عن طريق الموبايل وبواسطة الرابط التالي https://qi.iq/loans .

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