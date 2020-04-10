صحة النجف: 50 ملامساً يغادرون الحجر الصحي دون أعراض مرضية

2020/04/10 | 11:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف اليوم الجمعة، مغادرة 50 ملامساً الحجر الصحي من دون أعراض مرضية. وذكر مسؤول وحدة الأمراض التنفسية في دائرة الصحة ليث الموسوي في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام ،أن”50 ملامساً غادر الحجر الصحي ،ممن تم حجرهم على خلفية ملامستهم لمن تم تشخيص إصابتهم بفايروس كورونا”، لافتاً إلى أن”المحجورين ،وهم من الملامسين

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