2020/04/10 | 11:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واصلت أسعار النفط، انخفاضها بقوة في ظل استمرار المفاوضات على اتفاق لخفض الإنتاج.وسجّلت أسعار الخام في الأسواق الآسيوية الجمعة تراجعات حادّة في ظلّ استمرار المحادثات بين كبار الدول المنتجة للنفط على اتفاق حاسم لخفض الإنتاج بهدف رفع أسعار الذهب الأسود التي انهارت جراء جائحة كوفيد-19.ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9.3% إلى 2276 دولاراً للبرميل، في حين انخفض سعر مزيج برنت بنسبة 4.1% إلى 3148 دولاراً للبرميل.واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا الخميس على خفض إنتاجهم النفطي أكثر من الخُمس، وقالوا إنهم يتوقعون انضمام الولايات المتحدة ومنتجين آخرين إلى جهودهم الرامية لرفع الأسعار التي تعصف بها أزمة فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار هبوط اسعار النفط رغم اتفاق خفض الانتاج) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار هبوط اسعار النفط رغم اتفاق خفض الانتاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).