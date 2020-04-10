روسيا تسجل مئات الاصابات بكورونا والاجمالي الى 11917

2020/04/10 | 11:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/موسكو أعلنت روسيا تسجيل 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة في أكبر زيادة يومية على الإطلاق ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 11917 حالة.وقال المركز الروسي لمكافحة أزمة كورونا في بيان، إن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس زادت 18 شخصا إلى 94 وفاة.وكانت روسيا أعلنت عددا من الإجراءات الاحترازية، منها إعلان عطلة مدفوعة الأجر حتى نهاية أبريل/نيسان.

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