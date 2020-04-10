اسرائيل : ارتفاع الوفيات بكورونا الى 92 حالة

2020/04/10 | 11:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ تل ابيب أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إسرائيل إلى 92 والإصابات 10095.وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن “عدد مرضى كورونا بلغ 10095 اليوم الجمعة بينهم 92 حالة وفاة”.وأوضحت الوزارة “من مجمل الإصابات هناك 8600 وصفت حالتهم بسيطة، 178 متوسطة و164 خطيرة و125 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و1061 تماثلوا للشفاء”.ورُفعت صباح اليوم القيود المشددة التي فُرضت عشية الاحتفال بعيد الفصح، إذ يُسمح الآن بالخروج من المنازل للتزود بالغذاء والأدوية.وابتداء من يوم الأحد المقبل سيفرض ارتداء كمامات واقية في الحيز العام.

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