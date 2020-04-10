2020/04/10 | 11:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 5323 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إلى 113525 حالة اليوم الجمعة، في ارتفاع لليوم الرابع على التوالي بعد انخفاض استمر عدة أيام.من ألمانيا وارتفع عدد الوفيات بواقع 266 إلى 2373.وفي المجر، أظهرت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا ينشط بألمانيا لليوم الرابع.. ويفتك بـ266 شخصاً) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا ينشط بألمانيا لليوم الرابع.. ويفتك بـ266 شخصاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).