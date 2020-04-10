شاهد:السيسي يوقف موكبه لتوبيخ ضابط في الجيش لهذا السبب

2020/04/10 | 11:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أوقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موكبه قرب احدى المشاريع في العاصمة القاهرة مطالباً احد ضباط الجيش القريبين بتوزيع كمامات طبية على العمال، للوقاية من فايروس كورونا المستجد والمنتشر في البلاد.وسجلت مصر حتى الان 1,699 إصابة توفي منهم 118، بحسب الارقام التي اعلنتها السلطات الطبية في البلاد.

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