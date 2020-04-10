تركيا تهرع لمساعدة الكيان “الإسرائيلي” وترسل معدات طبية وصحية

2020/04/10 | 11:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت تركيا تزويد الكيان “الإسرائيلي” بمعدات طبية، تشمل كمامات الوجه والوزرات الواقية والقفازات المعقمة، لمساعدة تل أبيب على مكافحة تفشي فيروس كورونا.وتأتي مبادرة أنقرة بعد سنوات من العلاقات الباردة مع تل أبيب إثر مقتل 10 مدنيين أتراك على أيدي عناصر من قوة كوماندوز إسرائيلية.ووافقت الحكومة التركية على بيع معدات طبية لكيان الاحتلال مستندة إلى أسباب […]

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