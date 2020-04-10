مصرف الرافدين يقدم سلفة بـ 25 مليون دينار

2020/04/10 | 11:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مصرف الرافدين موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف للدخول الى المنصة الالكترونية والتقديم على سلفة ٢٥ مليون دينار ....

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