اتصال بين الملك سلمان وترمب وبوتين حول النفط

2020/04/10 | 11:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….بحث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مشترك، ليل الخميس، استقرار أسواق الطاقة.وشهد الاتصال استعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك بلاس وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وفقا لوكالة الأنباء […]

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