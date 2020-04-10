اليابان تحث قمة مجموعة العشرين على تناول أهمية استقرار أسعار النفط

2020/04/10 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير الصناعة الياباني إن بلاده تأمل في أن تتناول قمة وزراء طاقة مجموعة العشرين التي تُعقد في وقت لاحق اليوم الجمعة أهمية استقرار أسعار وإمدادات النفط بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على تنفيذ تخفيضات إنتاج قياسية.

وأبرمت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون شركاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+، أمس الخميس اتفاقا لخفض الإنتاج عشرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو أيار في مسعى لتعويض أثر انهيار في الطلب العالمي على الوقود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

لكن أسعار النفط تراجعت أمس الخميس جراء شكوك في أن اتفاق أوبك+ سيكفي لتحقيق استقرار في أسواق النفط.

وقال هيروشي كاجياما وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "نأمل في أن يتناول وزراء طاقة مجموعة العشرين أهمية استقرار أسواق النفط وإمداداته في الاجتماع إذ أن تلك أكثر المسائل أهمية بالنسبة لليابان".



واليابان رابع أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وأكد الوزير أنه سيحضر اجتماع وزراء طاقة أكبر 20 اقتصادا في العالم، والذي سيُعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وقال الوزير "نتابع عن كثب كيف سيؤثر أحدث اتفاق (لأوبك+) على أسواق النفط العالمية وصناعة النفط باهتمام قوي...



استقرار سوق النفط مهم للغاية ليس للمنتجين فقط ولكن أيضا للمستهلكين".

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