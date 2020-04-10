الأزمات تعصف داخل أسوار برشلونة

2020/04/10 | 11:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الجمعة، الضوء على الاستقالات الست التي تمت داخل النادي الكتالوني برشلونة.

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