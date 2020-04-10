كوردستان تمدد حظر التجوال الى 16 من الشهر الجاري

2020/04/10 | 11:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، الجمعة، تمديد حظر التجوال حتى يوم الـ16 من الشهر الجاري.

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