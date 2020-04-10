2020/04/10 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

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داخلية كردستان تقرر تمديد حظر التجول الى الـ 16 من الشهر الحالي

يتبع .



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بغداد اليوم- بغداد

كشف مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الجمعة (10 نيسان 2020)، تفاصيل هجوم شنه داعش الارهابي على نقاط المرابطة للحشد الشعبي غرب طوزخورماتو.

وقال الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش

بغداد اليوم- متابعة

اعلنت قوات الحشد الشعبي والجيش، اليوم الجمعة، انطلاق الصفحة الثانية من عمليات أبطال النصر الثانية، لتمشيط المناطق المحاذية للحدود الأردنية والسعودية.

وقال قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي، قاسم مصلح في بيان نقلته وكالة ال

بغداد اليوم-البصرة

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في البصرة، الجمعة (10 نيسان 2020)، ضبط معملاً لغش المعقمات، والمطهرات، ومواد التنظيف، والعطور، إضافة الى اعتقال ثمانية متهمين في المعمل.

وذكرت المديرية في منشور عبر صفحتهم على الـ "فيس

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