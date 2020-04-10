2020/04/10 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

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حكومة كردستان تنعى ثلاثة مواطنين كرد في بريطانيا

يتبع .



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بغداد اليوم-متابعة

أكد عضو تحالف القوى العراقية، عبد الله الخربيط، الجمعة (10 نيسان 2020)، أن دعم تحالفهم لتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة، هو لأن الأخير يعد الأقل قرباً لأي من الأحزاب النافذة.

وقال الخربيط في تصريح صحفي، إن "تح

بغداد اليوم - بغداد

أكد محمد توفيق علاوي، السياسي العراقي الذي كُلف بتشكيل الحكومة المؤقتة واعتذر عن التكليف فيما بعد، الخميس، أن مهمة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي صعبة وليست يسرة في هذا المفصل التاريخي المهم.

وقال علاوي في تغريد

بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم ، الخميس 9-4-2020، التسجيل الكامل لكلمة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي التي وجهها للشعب العراقي.

ادناه نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

‏‎ابناء شعبَنا العراقيَّ الابيَّ على امتدادِ ال

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