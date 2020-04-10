النص الكامل لاستقالة أعضاء مجلس برشلونة الإسبانى

2020/04/10 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

سلطت الصحف الإسبانية اهتمامها على تقديم 6 من أعضاء مجلس إدارة نادى برشلونة استقالتهم بعد طلب جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادى الكتالونى ذلك، فى ظل رغبته بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي.

ونشرت صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية نص الاستقالة التى وجهها الأعضاء لرئيس نادى برشلونة فى مفاجأة غير متوقعة فى ظل توقف النشاط الكروى أثر تفشى فيروس كوورنا.

وجاء نص الاستقالة التى نشرتها الصحيفة الإسبانية: "نريد بموجب هذا أن نعلن أن المديرين الموقعين أدناه نقلوا إلى الرئيس بارتوميو قرارنا بالاستقالة بشكل لا رجعة فيه من منصبنا كمدراء لنادى برشلونة، لقد وصلنا إلى هذه النقطة من خلال عدم القدرة على عكس معايير وأشكال إدارة النادى فى مواجهة تحديات المستقبل الهامة، وخاصة من سيناريو ما بعد الوباء الجديد".

وجاء فى نص الاستقالة ايضا: "يجب أن نسلط الضوء أيضًا على استيائنا من الحلقة المؤسفة على الشبكات الاجتماعية، نطلب هنا أنه بمجرد عرض نتائج المراجعة المالية، يتم مسح المسؤوليات وكذلك التعويض النهائى للأصول المقابلة، نوصى بأنه بمجرد أن تسمح الظروف له بالدعوة إلى انتخابات جديدة تسمح، مع جميع السلطات، بإدارة النادى بأفضل طريقة ممكنة فى مواجهة التحديات الأكثر أهمية المستقبل القريب".

وتضمنت الاستقالة: "نريد أن نحظى بتقدير خاص جدًا وشكرًا لزملائنا فى مجلس الإدارة الذين كرسوا أفضل طاقتهم وجهودهم من أجل نادى برشلونة المحبوب لكرة القدم، كما نشكر المديرين والموظفين فى النادى على دعمهم وعملهم الممتاز خلال هذه الفترة التى كان لنا فيها شرف خدمة نادينا المحبوب".

وكانت الصحف الإسبانية أكدت أن الحد الأدنى لمجلس إدارة البارسا 14 عضوا، وحاليا يتواجد 13 عضوا بالإضافة إلى بارتوميو رئيس النادى، فالقوانين تسمح له بالانعقاد والاستمرار.

وانتهز بارتوميو الفرصة لتنفيذ خطة إعادة هيكلة المجلس التى كان يخطط لها منذ ايام، وذلك بعد ضعف علاقته مع عدد من أعضاء المجلس بشكل كبير.

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