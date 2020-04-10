التيّار الصدري يعوّل على الكاظمي: لديه ملفات كثيرة عن الفاسدين

2020/04/10 | 11:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل الأجواء غير المفهومة للقوى السياسية بعد يوم واحد على تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية بديلاً عن عدنان الزرفي الذي اعتذر عن التكليف.إلا أن التيار الصدري وهو الكتلة الكبرى في البرلمان من…

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