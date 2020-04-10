بالوثيقة.. فنادق الدرجة الاولى ببغداد تحت تصرف خلية أزمة كورونا

2020/04/10 | 12:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت عدد من إدارات الفنادق في بغداد، اليوم الجمعة، فتح ابوابها لاستقبال مصابي وباء كورونا، في خطوة لإيجاد اماكن عزل اكثر راحة للمصابين طوال فترة استشفائهم.وبحسب وثيقة أطلعت عليها “يس عراق”، فأن عدد من الهيئات والمؤسسات المساهمة في إدارة فنادق الدرجة الاولى العراقية قرروا وضع المنشآت السياحية تحت تصرف خلية الازمة”.

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