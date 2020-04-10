2020/04/10 | 12:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إن تهديد الفصائل المدعومة من إيران للقوات الأميركية في العراق ما زال “كبيرا”، وذلك بعد نحو أسبوع من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب من هجوم لإيران أو وكلائها.وخلال حديثه للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الجمعة لم يقدم شينكر تفاصيل عن التهديد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأمريكية : تهديد إيراني كبير لقواتنا في العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأمريكية : تهديد إيراني كبير لقواتنا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).