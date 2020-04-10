2020/04/10 | 12:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف.. تعافي 10 اصابات و مغادرة 50 ملامسا الحجر الصحي دون اعراض مرضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/10 | 12:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف.. تعافي 10 اصابات و مغادرة 50 ملامسا الحجر الصحي دون اعراض مرضية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف.. تعافي 10 اصابات و مغادرة 50 ملامسا الحجر الصحي دون اعراض مرضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).