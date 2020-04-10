الجابري: 3 تحديات امام حكومة الكاظمي

2020/04/10 | 12:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف النائب عن تيار الحكمة، ستار الجابري، اليوم الجمعة، عن وجود ثلاثة تحديات أمام حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال الجابري في تصريح صحفي، إن "الطريق أمام الكاظمي ليست معبدة وأن هنالك تحديات ستكون بعد تشكيل الحكومة"، مبينا أن"هذه التحديات هي الأزمة الصحية والاقتصادية والإعداد للانتخابات المبكرة فضلاً عن أزمات اخرى".

وأضاف أن "الكاظمي سيشكل حكومته في الأسبوعين المقبلين، أو أقل بناءً على الاجماع الوطني الذي يحظى به"، داعياً "جميع الكتل السياسية الى دعم حكومة الكاظمي ومساندتها من أجل النجاح والعبور بالبلد من هذه الأزمات".

وأكد النائب أن"حضور الكتل السياسية أثناء تكيلف رئيس الجمهورية للكاظمي أثلج القلب"، مبيناً أن "هذه المرة الأولى التي تتوافق بها الكتل السياسية على شخصية غير جدلية".

واشار الى أن"أعضاء مجلس النواب سيقفون الى جانب المكلف لتمرير حكومته".

وكان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح قد كلف، يوم أمس الخميس، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وجاء تكليف الكاظمي بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدد من الزعامات السياسية وأعضاء مجلس النواب.

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