عاجل: النجف تسجل شفاء 10 مصابين بكورونا ومغادرتهم المستشفى

2020/04/10 | 12:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، عن تماثل 10 مصابين من فيروس كورونا للشفاء في المحافظة، ومغادرتهم المستشفى.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم شفاء 10 مصابين بفيروس كورونا ومغادرتهم مستشفى الحكيم العام".

يذكر ان دائرة صحة النجف أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن الانتقال الى الخطة (ب) في مواجهة فيروس كورونا، كما أعلنت أيضاً عن مغادرة 50 ملامسا لمصابين بفيروس كورونا بعد ان اثبتت الفحوصات المختبرية سلامتهم من الاصابة.

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