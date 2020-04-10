2020/04/10 | 12:06 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلامة 27 شخصا من فيروس كورونا بعد الاشتباه باصابتهم في الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/10 | 12:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلامة 27 شخصا من فيروس كورونا بعد الاشتباه باصابتهم في الديوانية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلامة 27 شخصا من فيروس كورونا بعد الاشتباه باصابتهم في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).