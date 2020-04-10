فرنسا تراهن على طبيب مثير للجدل للإطاحة بكورونا

2020/04/10 | 12:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… يزور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، مرسيليا “جنوب فرنسا” من أجل اللقاء بالبروفسور ديدييه راوول لمعرفة فعالية دواء “كلوروكين ” المضاد للملاريا، ومدى إمكانية استخدامه لمكافحة فيروس كورونا بعد التجارب الناجحة التي قام بها راوول.وسبق أن استخدم الدواء في أميركا ودافع عنه الرئيس دونالد ترمب ودول أخرى.وكان البروفیسور ديديي راوول […]

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