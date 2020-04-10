امريكا: نجاح الكاظمي في محاربة الفساد وحفظ السيادة العراقية أمر عظيم

2020/04/10 | 12:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، اليوم الجمعة، إن المكلف بتشكيل الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، سيكون "رائعاً" في حال التزم بتحقيق السيادة للعراق ومحاربة الفساد.

وقال شينكر في مؤتمر إنه "إذا كان الكاظمي قوميا عراقيا ملتزما بتحقيق السيادة للعراق ومحاربة الفساد، فسيكون ذلك أمراً عظيماً للعراق".

وأضاف "اننا نعتقد أنه سيكون رائعاً لعلاقتنا الثنائية"، مؤكدا ان "تهديد الفصائل المدعومة من إيران للقوات الأمريكية ما زال كبيراً".

واوضح ان "واشنطن تتعامل بحذر مع إعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنته كتائب حزب الله المدعومة من إيران".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح عقب اعتذار عدنان الزرفي، يوم أمس الخميس، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بحضور رؤساء مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، فضلاً عن عدد من رؤساء الكتل والقوى السياسية.

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