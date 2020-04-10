شينكر : تكليف الكاظمي سيكون أمرا عظيما إذا التزم بتحقيق السيادة

2020/04/10 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الخارجية الأميركية، عن اول رد فعل للولايات المتحدة من تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية المقبل.

وأكد مساعد زير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأردني ديفيد شينكر في تصريح، ان تكليف الكاظمي سيكون أمرا عظيما للعراق، ورائعا للعلاقات الثنائية بين البلدين، اذا ما التزم لكونه قوميا عراقيا، وبتحقيق السيادة لبلاده ومحاربة الفساد، لافتا في ذات الوقت إلى استمرار التهديد الذي تشكله الفصائل العراقية الموالية لإيران، فيما شدد شينكر على ضرورة ان تتعامل واشنطن بحذر، مع إعلان وقف إطلاق النار الذي سبق وأن أعلنته كتائب حزب الله العراقي.

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