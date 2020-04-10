تعافي 53 مصابا من كورونا وخروجهم من المستشفيات بالنجف وديالى

2020/04/10 | 12:13 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلن مدير صحة محافظة النجف العراقية رضوان الكندي، اليوم الجمعة، عن مغادرة 50 مصابا بفيروس كورونا المستجد من المستشفي بعد تعافيهم وعدم ظهور أى أعراض عليهم.

وأشارت وكالة الأنباء العراقية إلى خروج 3 مصابين آخرين من العزل الصحي في مستشفى بعقوبة التعليمي مركز محافظة ديالى بعد تماثلهم...

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