الصين ترفع القطط والكلاب من “منيو” المطاعم بسبب كورونا

2020/04/10 | 12:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الزراعة الصيينية، اليوم الجمعة، رفع القطط والكلاب من القائمة الرسمية للحيوانات التي يمكن أكلها، وذلك على خلفية أزمة فيروس كورونا والجدل الكبير حول أسباب ظهوره وانتشاره.ونشرت الوزارة قائمة جديدة بالحيوانات التي يمكن تربيتها من أجل لحومها، واستثنت منها للمرة الأولى الكلاب والقطط وقالت جمعية “هيوماين سوسايتي إنترناشونال” الأمريكية للرفق […]

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