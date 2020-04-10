2020/04/10 | 12:17 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال 45 مخالفا لحظر التجوال بمنطقة الشعب شمالي بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/10 | 12:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 45 مخالفا لحظر التجوال بمنطقة الشعب شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 45 مخالفا لحظر التجوال بمنطقة الشعب شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).