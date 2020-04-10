ترامب يعلن ولايتي إيداهو والاسكا منطقتي كوارث كبرى

2020/04/10 | 12:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منطقتي كوارث كبرى في ولايتي إيداهو وألاسكا، وأمر بتقديم مساعدات للولايتين في المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" . وذكر بيان للبيت الأبيض، أن التمويل الفيدرالي سيكون متاحًا على مختلف المستويات المحلية للولايتين وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بهما، وذلك في إطار التدابير الحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع المناطق من الفيروس بالولايتين. وكلف بيت جينور المسؤول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي مايكل أوهير كمنسق فيدرالي لعمليات التعافي للمناطق المتضررة بالولايتين .

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