2020/04/10 | 12:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية تبرع زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بالتبرع بمعدات طبية لدعم جهود الهيئات الصحية بولاية بجاية شرقي الجزائر مسقط رأس والديه، في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم مؤخرا.وأكدت خلية الإعلام لولاية بجاية في بيان لها، نشرته في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مؤسسة زيدان الخيرية قدمت اليوم الخميس، 5 مجموعات إنعاش ستوجه للمؤسسات الصحية".وأوضحت: "هذه المجموعات تشمل مجموعة أجهزة التنفس الصناعي، والشاشات، وكذلك مضخات الحقن".وتابعت: "محافظ بجاية تحدث هاتفيا إلى اسماعيل زيدان والد مدرب الفريق الملكي والمكلف بإدارة مؤسسته الخيرية، وعبر له عن امتنانه الكبير لهذه المبادرة، وقدم له شكره العميق باسم كل السكان والمسؤولين المنتخبين وكوادر ولاية بجاية، على هذه المساهمة التي وصفها بالكريمة".ويذكر أن جميع الشخصيات العامة، أصبحت تقدم مساعدات للدول في ظل حربها ضد فيروس كورونا، الذي انتشر في العالم وبات يهدد حياة البشرية من جديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يتبرع بمعدات طبية لولاية بجاية في الجزائر مسقط رأس والديه ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يتبرع بمعدات طبية لولاية بجاية في الجزائر مسقط رأس والديه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).