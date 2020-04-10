2020/04/10 | 12:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باستشهاد واصابة 5 من مقاتلي الحشد الشعبي بهجوم ارهابي في قضاء طوزخورماتو.وقال المصدر، ان”مجموعة ارهابية هاجمت قوات الحشد الشعبي المتمركزة قرب مطار حليوة العسكري غربي قضاء طوزخورماتو”.واضاف، ان”الهجوم اسفر عن استشهاد اثنين من مقاتلي الحشد واصابة 3 اخرين”.انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني: استشهاد واصابة 5 من مقاتلي الحشد الشعبي بهجوم ارهابي في طوزخورماتو) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني: استشهاد واصابة 5 من مقاتلي الحشد الشعبي بهجوم ارهابي في طوزخورماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).