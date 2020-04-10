Ahewarorg - #عادل_عبدالله - عادل عبدالله - مُقدّمةٌ في عِلم الدين، هيجل - محمد باقر الصدر

2020/04/10 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_عبدالله مقدمة في علم الدينهيغل - محمد باقر الصدر " لاتتخيلوا أنّ النصرَ حقٌ آلهي لكم ، وإنّما هو حقٌ طبيعي لكم بقدر ما يمكن أنْ توفروا الشروط الموضوعية لهذا النصر بحسب منطق سُنن التاريخ التي وضعها الله سبحانه وتعالى كونياً لاتشريعياً، وحيث أنّكم في غزوة أُحد لم تتوفر لديكم هذه الشروط ولهذا خسرتم المعركة " . - محمد باقر الصدر - ......

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