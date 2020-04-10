Ahewarorg - #حمدى_عبد_العزيز - حمدى عبد العزيز - ضرورة احترام العلم والحقائق الموضوعية ..

2020/04/10 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز أي استباق بالحديث الآن عن أسباب نشأة فيروس كوفيد 19 علي نحو يحمل هذا البلد أو ذاك مسئولية انتقاله لأول إنسان ، وقبل أن يكشف العلم بشكل معملي بات ومعتمد وقاطع ، هو مجرد حديث ظني ، أو اجتهاد يكمن وراءه انحياز سياسي أو ثقافي أو ديني ، هذا أمر غير موضوعي ، ولايخضع لأي منهج علمي ، وبالتالي لايستحق الإلتفات الموضوعي وبناء الأحكام والقناعات ترتيباً عليه ..كلنا يعلن أنه حتي تاريخ اليوم 30 مارس 2020 ......

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