Ahewarorg - #أسامة_العبدالرحيم - أسامة العبدالرحيم - بعد 30 يوماً من كورونا في الكويت

2020/04/10 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أسامة_العبدالرحيم بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في العالم، وفي ظل التحدي الصحي الخطير الذي تواجهه البلاد، حرصت على التوقف عن كتابة المقالات لمدة شهر والتفرغ للمساهمة في التوعية المجتمعية من خطر هذا الفيروس والدعوة إلى التطوع لمساندة من يعملون في الصفوف الأمامية من مواطنين ومقيمين في الكويت لمواجهة الوباء.كان الحضور الشبابي في تلبية نداء الواجب بالتطوع رائعاً ويثلج الصدر، وأكد أن الكويتيين، شبابا وشابات......

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